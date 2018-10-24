برنامج كافيه شو الفرنسي يبث حلقاته يوميا من منتدى شباب العالم 2018

تبث إذاعة مونت كارلو الفرنسية، برنامج "كافيه شو" الفرنسي، بصفة يومية؛ لمتابعة وتغطية أخبار منتدى شباب العالم المقرر انعقاده في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر 2018.





ويهتم البرنامج بقضايا الشباب والمرأة والمجتمع والاقتصاد حول العالم، ولا يقتصر الموعد الصباحي على عرض القضايا فقط؛ بل يشمل تقارير صحفية وحوارات مباشرة مع مختلف الشخصيات البارزة في الوطن العربي من المغرب إلى المشرق مرورًا بالخليج، وذلك عبر موجات مونت كارلو الدولية الأرضية.





وكان البرنامج قد استضاف أسماءً بارزة على مستوى العالم العربي من مختلف المجالات “سياسيين، مثقفين، باحثين مرموقين، شخصيات مؤثرة”.





كما يهتم البرنامج كثيرًا بأخبار الشباب في المنطقة العربية. ويتيح الفرصة للتفاعل مع المستمعين، وذلك من خلال فقرات صباحية تطرح خلالها موضوعات حيوية؛ لمناقشتها على مدار الأسبوع.



