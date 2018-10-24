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رياضة

اختبار طبي لتحديد فترة غياب وليد أزارو عن الملاعب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
أ ش أ
يخضع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي؛ فور عودة الفريق من الجزائر، للتدريب في القاهرة؛ لمعرفة مدة علاجه بالتحديد، وذلك فقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وأصيب أزارو بشد في عضلة السمانة، خلال المواجهة التي جمعت الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، مساء أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب انتصاره على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

من جهة أخرى، خضع الثنائي وليد أزارو وعمرو السولية، لكشف المنشطات؛ عقب لقاء وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ تخلف الثنائي عن بعثة الفريق عقب عودتها من ملعب المباراة، ولحقا بمقر إقامة الفريق في الجزائر عقب انتهاء الفحوصات، وكشف المنشطات الخاص بهما في ملعب 8 مايو.
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