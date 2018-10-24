في يومه العالمي.. تعرف علی أبرز أنواع الالتهاب الروماتيزمي.. ولهذا السبب هو أكثر شيوعا عند السيدات من الرجال.. وعلاجات منزلية تخلصك منه بفاعلية

6 أنواع مختلفة من التهاب الروماتيزم، أبرزها النقرس

أعراض مختلفة لكل نوع من أنواع التهاب الروماتيزم

بهذه الطريقة يتم علاج الالتهاب الروماتيزمي

عوامل خطيرة تزيد من نسب الإصابة بالاضطرابات الروماتيزمية

في هذه الحالة عليك برؤية الطبيب علی الفور

٦ طرق منزلية تساهم في علاج الروماتيزم الالتهابي

ويدعی مجال الطب الذي يتناول هذه القضايا باسم "الروماتيزم"، حيث إن أطباء الروماتيزم هم أطباء متخصصون في اضطرابات المفاصل والعضلات وجهاز المناعة.





ومن المهم أن نفهم الأنواع الرئيسية من الاضطرابات الروماتيزمية من أجل فهم معنی الروماتيزم الالتهابي، وإليكم أبرز أنواعه وأعراض كل منها:

يحتفل العالم في الثالث والعشرين من أكتوبر في كل عام، باليوم العالمي لـ"الروماتيزم"، أو"الرثْيَة"، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل، وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.والالتهاب الروماتيزمي هو مصطلح عام يستخدم لتغطية العشرات من الاضطرابات، وعادة ما يشار إليها باسم الاضطرابات الروماتيزمية، وهذه المشاكل غالبا ما تكون متعلقة بـالتهاب المفاصل، والعضلات والأنسجة التي تربط أو تدعم الأعضاء وأجزاء من الجسم الداخلية الأخری.ويمكن للعديد من الاضطرابات الروماتيزمية أن تكون أحد أسباب اضطرابات المناعة الذاتية، حيث إن هذه الأمراض تتطور عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة السليمة في الجسم بدلًا من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، وهناك اضطرابات روماتيزمية أخری تنتج عن البلورات، مثل بلورات حمض اليوريك التي يمكن أن تهاجم الجسم عند الإصابة بالنقرس.1- التهاب المفاصل الروماتويدي:يعتبر النوع الأكثر شيوعا من اضطراب الروماتيزم هو التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، حيث إنها حالة التهابية مزمنة، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي أن يصابوا بتورم في المفاصل، وهذا لأن أجهزة المناعة لديهم تهاجم بطانة المفاصل، ويمكن أن يكون مؤلما للغاية.ويمكن أيضًا أن يتسبب التهاب المفاصل الرثياني في أن تتعرض مفاصلك للتلف والتشوه بشكل دائم، وعادة ما تكون معزولة إلی المفاصل الأصغر في الجسم، مثل المفاصل الموجودة في يديك أو أصابع قدميك، ويمكن أيضا أن يكون لديك أعراض داخلية، وهذا يعني أنه يؤثر علی أعضاء أخری، مثل، الرئتين، والعيون، والأوعية الدموية، والبشرة، ومع ذلك، فإن الأعراض الأولی الملحوظة في التهاب المفاصل الرثياني الروماتويد تكون عادةً مفاصل مؤلمة ومتيبسة في اليدين أو القدمين.2- النقرس:النقرس هو التهاب مؤلم جدا من المفصل، ويحدث هذا عندما تتراكم الكثير من بلورات حمض اليوريك في أنسجة جسمك، وهو ما يؤدي إلی التورم والاحمرار والشعور الحار في المفصل المصاب، ويمكن أن تؤدي بلورات حمض اليوريك أيضًا إلی تقليل وظائف الكلی.وغالبًا ما يتطور النقرس في إصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يتصاعد في المفاصل الأخری أيضًا، وإذا لم يتم علاج الحالة لفترة طويلة جدًا، يمكن أن يتكون في حدوث العقيدات المعروفة باسم tophi.3- التهاب الأوعية الدموية:التهاب الأوعية الدموية هو التهاب نادر، ولكنه يهدد الحياة في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلی انخفاض تدفق الدم إلی الأنسجة، وقد يحدث ألم شديد في الأنسجة التي تصل إليها الأوعية الدموية المصابة.وقد تشمل أعراض التهاب الأوعية الدموية:1- بقع حمراء.2- تقرحات علی الجلد.3- ضعف في الأطراف.4- السعال.5- الحمی.4- الذئبة:ويعتبر مرض الذئبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يمكن أن يتطور في الذكور والإناث في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا في الشباب، ومع ذلك، فإن المرض أكثر شدة لدی الرجال منه لدی النساء، ويمكن لمرض الذئبة أن يؤدي إلی:1- المفاصل المؤلمة والصلبة.2- طفح جلدي.3- قرحة في الفم أو الأنف أو فروة الرأس.4- حمی.5- إعياء.6- صعوبة في التنفس بعمق.5- تصلب الجلد:ويتسبب تصلب الجلد في حالة تندب مزمنة، يؤثر علی النسيج الضام في أجزاء مختلفة من الجسم، وهو العرض الأكثر وضوحًا من تصلب الجلد، حيث يؤثر بشكل كبير علی الأعضاء التي تصاب به، وقد تشير علامات شائعة مثل حرقة المعدة أيضا إلی تصلب الجلد.6- متلازمة سجوجرن:وتعد متلازمة سجوجرن هي اضطراب روماتيزمي شائع في كثير من الأحيان، حيث يؤثر علی ما يقرب من 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة، ولكن النساء أكثر عرضة للمعاناة من هذا الاضطراب، وذلك لأنهم يمثلون تسعة من أصل 10 أشخاص من نسب الإصابة، ومع ذلك، لا تحدث هذه الحالة في الرجال أو في مرحلة الطفولة.وتتشابه أعراض Sjogren سجوجرن مع أعراض الحالات الأخری، لذلك غالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ، وقد تشمل الأعراض ما يلي:1- الشعور بالفم الجاف2- جفاف أو حرقان الحلق3- صعوبة في الكلام أو المضغ أو البلع4- إعياء5- مشاكل في الجهاز الهضمي6- جفاف المهبل7- طفح جلدي أو جفاف8- ألم المفاصل9- آلام الأعصاب10- تضخم الغدة النكفيةويتم علاج الأمراض الروماتيزمية باستخدام المنشطات والعقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين (أدفيل) والنابروكسين (أليف)، وكل من هذه العلاجات تساعد علی تقليل الالتهاب الستيرويد وتقلل أيضا من فرط النشاط في الجهاز المناعي، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض ومنع تلف الأنسجة.وتم تصميم مجموعة متنوعة من الأدوية الأخری علی وجه التحديد لمنع نظام المناعة، وغالبًا ما يتم وصفها إذا لم تتمكن الستيرويدات من السيطرة علی الأعراض، فقد يمكن أن تكون الأدوية المثبطة للمناعة فعالة للغاية، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا آثار جانبية، وأحد المخاوف الرئيسية هو أنه لأن الأدوية تقلل من نشاط جهاز المناعة لديك، فأنت لست علی أتم استعداد لمكافحة العدوی.ويمكن علاج النقرس باستخدام كولشيسين الدواء (Colcrys)، واتخاذ المحاذير لمنع حدوث نوبة النقرس، وإذا كانت الهجمات متكررة، فقد يصف لك الطبيب أدوية لإذابة البلورات التي تترك جسمك في البول.وإذا كان لديك تاريخ عائلي من الاضطرابات الروماتيزمية، فقد يكون لديك خطر متزايد، حيث إن النساء أيضا أن يكن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، وأمراض المناعة الذاتية الأخری، بما في ذلك تصلب الجلد، وسبب هذا ما زال غير مفهوم حتی الآن، إلا أن بعض الأطباء يرون أن الإستروجين قد يلعب دورًا في الالتهاب.ويمكن أن تحدث الاضطرابات الروماتيزمية في أي عمر، إلا أنها عادة ما تتطور في أوقات معينة في حياتك، وعلی سبيل المثال، يميل مرض الذئبة إلی الظهور في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر، علی النقيض فإن التهاب المفاصل الروماتويدي يميل للحدوث بين سن 40 و60.وإذا بدأت تشعر بألم في المفصل ليس له سبب واضح، كالكاحل الملتوي، قد تتم إحالتك إلی أخصائي روماتيزم لإجراء المزيد من التقييم والتشخيص.وسيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني للتحقق من وجود علامات تورم وبقع ساخنة، وفي بعض الأحيان، تؤدي حالات الإصابة بالاضطرابات الروماتزمية إلی جعل المفاصل المتأثرة دافئة عند اللمس.وقد يصعب تشخيص بعض هذه الأمراض، خاصةً إذا لم يكن بها أعراض خارجية مرتبطة بالجلد، ما يجعل الطبيب يحتاج لإجراء فحوصات دم أو أشعة سينية أو اختبارات تصوير أخری مثل الموجات فوق الصوتية.وهناك العديد من الاضطرابات الروماتيزمية الأكثر شيوعًا والتي يمكن علاجها بمزيج من الأدوية واتباع أسلوب حياة الصحي، وذلك حتی بدون علاج، حيث إنه غالبًا ما يمكن إدارة اضطراب الروماتيزم وأعراضه، ولحسن الحظ هناك بعض العلاجات المنزلية والتي يمكنها محاربة هذا المرض، وفيما يلي سوف نتناول بعض منها، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي، وذلك بالإضافة إلی أن الأدوية المحسّنة والعلاجات الأخری قد تساعد علی التعامل مع الروماتيزم في جميع أشكاله، وإليكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة والمكملة للأدوية، وتشمل:١- الحلبة والبصل:يتم مزج كمّيات متساوية من الحلبة المطحونة، وأوراق السدر، ونبات السذاب، ثمّ خلط المزيج مع عصير البصل، وتدليك المفاصل بهذا الخليط.٢- الزنجبيل والكركم والعرقسوس:وهنا قومي بخلط كمّيات متساوية من هذه المكوّنات، ثمّ تناول ملعقة صغيرة مع نصف كوب من الماء ثلاث مرّات في اليوم، أو تناول كوب من العرقسوس يوميًّا.٣- حبّة البركة:وبمزج ربع ملعقة كبيرة من حبّة البركة في كوب من لبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل، ثمّ تناوله اقبل الخلود إلی النوم.٤- الصفصاف:واحضر عشرين غرامًا من أوراق الصفصاف في كوب من الماء، وتحليته بملعقة صغيرة من العسل، ثمّ تناوله مرّتين في اليوم صباحًا، ومساء.٥- الأوميجا 3:قد يساهم تناول الأغذية التي تحتوي علی نسبة عالية من الأوميجا 3، مثل: الأسماك، والمكمّلات الغذائيّة المحتوية علی الأوميجا 3، في الحد من الالتهابات الروماتيزمية.٦- الزيوت:تناول ملعقة كبيرة صباحًا من زيت الزيتون، أو زيت حبّة البركة، أو زيت الثوم، أو زيت الحلبة مدّة ثلاثة أشهر قد يكون فعالا أيضا في العلاج.