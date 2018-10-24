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منوعات

شركة مقاه أمريكية تفتتح فرعا مخصصا لخدمة الصم والبكم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
افتتحت شركة مقاهٍ أمريكية في العاصمة واشنطن، أول فرع لها لخدمة الصم والبكم في الولايات المتحدة، على يد عاملين مصابين بالصمم الجزئي أو الكلي. 

وقالت الشركة- في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن العاملين الصم يرتدون مريلة تحمل اسم المقهى بلغة الإشارة، بينما يرتدي العاملون الذين يتحدثون لغة الإشارة "زرا" على صدورهم، يقول "أنا أتحدث لغة الإشارة". 

وأشارت الشركة إلى أن العملاء داخل الفرع، سيتمكنون من كتابة طلباتهم عبر أجهزة لوحية، وبعد الانتهاء من تحضيرها؛ ستعلن عن ذلك شاشة، بدلا من أن ينادي العامل على أسماء أصحاب الطلبات. 

وذكرت الصحيفة أن الفرع المخصص للمصابين بالصمم، يقع بجوار جامعة "جالوديت"، الوحيدة في العالم المصممة لتعليم طلاب الصم والبكم.
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