بلاك بلوك تثير الرعب في فرنسا.. وقانون جديد للتصدي لها

تثير مجموعة "بلاك بلوك" التي ترتكب أعمال عنف، رعبًا كبيرًا في فرنسا، دفع مجلس الشيوخ إلى وضع قانون لمعاقبة أفرادها.





وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية أن مجلس الشيوخ الفرنسي تبنى ردا على ظاهرة "بلاك بلوك"، مقترح قانون مقدم من قبل اليمين يهدف إلى معاقبة مرتكبي أعمال العنف خلال المظاهرات، في حين رأى اليسار الفرنسي القانون بأنه تعد على الحريات.





وتواجه جماعة بلاك بلوك الملثمة في فرنسا اتهامات بارتكاب أعمال شغب وعنف خلال التظاهرات من بينها تدمير سيارات وواجهات محلات ومتاريس قوات الشرطة خلال التظاهرات.



