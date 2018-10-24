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أخبار العالم

بلاك بلوك تثير الرعب في فرنسا.. وقانون جديد للتصدي لها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
تثير مجموعة "بلاك بلوك" التي ترتكب أعمال عنف، رعبًا كبيرًا في فرنسا، دفع مجلس الشيوخ إلى وضع قانون لمعاقبة أفرادها.

وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية أن مجلس الشيوخ الفرنسي تبنى ردا على ظاهرة "بلاك بلوك"، مقترح قانون مقدم من قبل اليمين يهدف إلى معاقبة مرتكبي أعمال العنف خلال المظاهرات، في حين رأى اليسار الفرنسي القانون بأنه تعد على الحريات.

وتواجه جماعة بلاك بلوك الملثمة في فرنسا اتهامات بارتكاب أعمال شغب وعنف خلال التظاهرات من بينها تدمير سيارات وواجهات محلات ومتاريس قوات الشرطة خلال التظاهرات.

كما أن 1200 عنصر من البلاك بلوك ذوو الزي الأسود قد تسللوا داخل مواكب رسمية، خلال احتفالات عيد العمال في الأول من مايو الماضي، ونفذوا أعمال شغب.
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