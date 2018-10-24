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رياضة

بعثة الأهلي في الجزائر تحتفل بالتأهل لنهائي أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
احتفلت بعثة النادي الأهلي بالجزائر، مساء الثلاثاء، بالتأهل للدور النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر إقامتها في أحد فنادق مدينة سطيف الجزائرية.

وشارك كل من، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق بالجزائر، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريك كارتيرون، ومحمد يوسف المدرب العام، اللاعبين، الاحتفال.

ومن ناحية اخرى، أهدى "فاروق" درع النادي الأهلي إلى "منة الله سولية" نائبة السفير المصري في الجزائر، ونبيل الجواهرجي السكرتير الثالث بالسفارة، تقديرا لما بذلاه من جهد خلال فترة تواجد بعثة النادي في الجزائر.

وحرص أفراد البعثة على تهنئة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بعيد ميلاده الذي تصادف اليوم، وكذلك المدافع سعد سمير الذي رزق بمولودة جديدة خلال وجوده مع البعثة في الجزائر.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي، في وقت مبكر، من صباح اليوم الأربعاء، في طريقها إلى الجزائر العاصمة؛ للسفر من مطار هواري بومدين إلى القاهرة، ظهرا.
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