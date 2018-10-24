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أخبار العالم

ترامب يتصدر.. 256 مليون دولار تكلفة إعلانات سياسية على فيسبوك بأمريكا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف تقرير معلوماتي، عن أن 256 مليون دولار، أنفقت على إعلانات سياسية عبر "فيسبوك"، خلال 6 أشهر فقط، بالولايات المتحدة.

وأوضح التقرير الذي نشرته "فيسبوك" أن اللجنة الموالية لترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، هي ثاني أكبر معلن سياسي على فيسبوك بقيمة 3.1 مليون دولار خلال المدة المشار إليها.

وبين التقرير، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "فرانس برس"، أن 256,4 مليون دولار، مولت 1,7 مليون إعلان خصصت لدعم المرشحين للانتخابات، ولإجراءات متعلقة بالتصويت وبإشكاليات وطنية ذات أهمية، بحسب وصف فيسبوك.

ويثير هذا التقرير الكثير من الجدل في الولايات المتحدة- لاسيما بعد الفضائح- باستخدام الموقع كوسيلة للتلاعب السياسي، وتوجيه الناخبين الأمريكيين.

وينشر فيسبوك هذا التقرير؛ كجزء من الشفافية التي يحاول الموقع تبنيها، بعد وطأة الفضائح المرتبطة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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