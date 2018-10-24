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رياضة

سعد سمير يرزق بمولودة تزامنا مع صعود الأهلي إلى نهائي أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
احتفلت بعثة النادي الأهلي بالجزائر، مساء الثلاثاء، بالمدافع سعد سمير؛ بعد أن رُزق بـ"مولودة" خلال وجوده مع البعثة في الجزائر.

جاء ذلك، خلال احتفال كافة أفراد البعثة، بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سطيف الجزائرية.

وشارك كل من، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق بالجزائر، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريك كارتيرون، ومحمد يوسف المدرب العام، اللاعبين، الاحتفال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي، في وقت مبكر، من صباح اليوم الأربعاء، في طريقها إلى الجزائر العاصمة؛ للسفر من مطار هواري بومدين إلى القاهرة، ظهرا
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