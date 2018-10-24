سعد سمير يرزق بمولودة تزامنا مع صعود الأهلي إلى نهائي أفريقيا

احتفلت بعثة النادي الأهلي بالجزائر، مساء الثلاثاء، بالمدافع سعد سمير؛ بعد أن رُزق بـ"مولودة" خلال وجوده مع البعثة في الجزائر.





جاء ذلك، خلال احتفال كافة أفراد البعثة، بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بمقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سطيف الجزائرية.





وشارك كل من، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق بالجزائر، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريك كارتيرون، ومحمد يوسف المدرب العام، اللاعبين، الاحتفال.



