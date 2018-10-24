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أخبار العالم

صحيفة إيطالية: رحلات النيل في الأقصر والأخرى بسيناء سفر عبر الزمن

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
حسن محرم
سلطت صحيفة "إيل ماساجيريو" الإيطالية، الضوء، على السياحة في النيل، موضحة أن ركوب سفينة في هذا النهر في جنوب مصر؛ هو بمثابة سفر عبر الزمن، لاسيما في نهاية فصل الخريف وخلال الشتاء.

وأوضحت أن ضوء النهار يتغير مع كل ساعة؛ مما يخلق انعكاسات مذهلة على صفحة مياه النيل، في حين تتحرك السفينة ببطء على هذا المجرى الحيوي الذي منح الكثير من الحياة للمصريين القدماء بطميه الخصب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهر هو الأطول في العالم، وهو حقا مميز للغاية، وفرصة هامة لمحبي السباحة بمياهه، قبل الانتقال إلى مبنى فخم عائم في أحد الفنادق بمحافظتي أسوان والأقصر، مع التجول في أعاجيب التاريخ التي تستحق الاكتشاف في مصر.

وذكرت الصحيفة أنه خلال العصر الفيكتوري، ظل هذا النوع من السفر هو الطريقة الوحيدة للإطلاع على الرموز التاريخية التي تتشكل على ضفاف النيل، لتمتزج الرحلة ما بين الاستمتاع بمياه النيل، وكذلك زيارة المعابد والتماثيل الفرعونية.

وقالت إنه في الوقت الحالي، لا يزال خوض هذه التجربة شيئا رومانسيا وممتعا مشيرا إلى أن السفر إلى أسوان والأقصر هو بمثابة سفر عبر الزمن.

وتحدثت الصحيفة عن أن الرحلات في جنوب مصر، تشمل جولات على مدى أيام، تبدأ من القاهرة ومن ثم إلى أبو سمبل، ومعبد رمسيس الثاني.
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