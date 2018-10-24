الحكومة السودانية تكشف عن حجم إنتاجها من الذهب في 2018

أعلنت الحكومة السودانية، عن أنها أنتجت 78 طنًا من الذهب، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12%.





وذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية، أن شركة التعدين الحكومية، أوضحت أن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة، تحققت بنسبة 97%؛ برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية.





وأوضحت أنه، بينما ازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة؛ يقول مسئولون: إن "معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد؛ مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة".



