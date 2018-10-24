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أخبار العالم

الحكومة السودانية تكشف عن حجم إنتاجها من الذهب في 2018

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:49 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت الحكومة السودانية، عن أنها أنتجت 78 طنًا من الذهب، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12%.

وذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية، أن شركة التعدين الحكومية، أوضحت أن التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة، تحققت بنسبة 97%؛ برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية.

وأوضحت أنه، بينما ازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة؛ يقول مسئولون: إن "معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد؛ مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة".


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