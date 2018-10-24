الصحف السعودية: سنحاسب كل مقصر كائنا من كان في قضية خاشقجي.. الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أبناء عائلة الراحل.. رئيس الوزراء اللبناني يزور السعودية.. واتفاقات بـ50 مليار دولار في منتدى الرياض

الشرق الأوسط: السعودية تشدد على محاسبة المقصر كائنا من كان

الحياة: الحريري في السعودية اليوم الأربعاء

الرياض: خادم الحرمين يستقبل سهل وصلاح خاشقجي





سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأربعاء، الضوء على تشديد السعودية على محاسبة المقصر كائنا من كان، في الوقت الذي استقبل الملك سلمان وولي العهد، محمد بن سلمان ابن الصحفي المقتول، جمال خاشقجي.





كما ركزت الصحف على اتفاقات بـ 50 مليار دولار في منتدى الرياض، وكذلك سفر الحريري إلى السعودية اليوم.





الصحف اهتمت بإدراج السعودية والبحرين للحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط" التي أشارت إلى أن السعودية شددت على محاسبة كل متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، مؤكدة عدم تهاونها.





جاء ذلك، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى أن السعودية اتخذت خطوات مهمة بشأن التحقيقات، وكشف ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.





وأكد أردوغان، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، في البرلمان، ثقته بتعاون السعودية في قضية خاشقجي، مشيرًا إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك؛ للتحقيق في القضية، وقال إن التحقيقات ما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن نتائجها؛ فور انتهائها من قبل الجهات المختصة.





وتابع أن الملك سلمان أكد له أن السلطات السعودية ألقت القبض على الضالعين في مقتل خاشقجي والبالغ عددهم 18 شخصًا، وأن لائحة الأسماء التي تلقتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية من السعودية، تتوافق مع الموقوفين في السعودية.





وفي الصحيفة أيضا، انطلقت في الرياض أمس، أعمال النسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل أكثر من 35 جلسة حوارية على مدار 3 أيام.





وشهدت اجتماعات المنتدى توقيع كثير من اتفاقات للشراكة ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، حيث وصل عددها إلى 25، زادت قيمتها على 200 مليار ريال، أي أكثر من 50 مليار دولار.





وحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المنتدى في يومه الأول، والتقى عددًا من القادة المشاركين من ضمنهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.





وكان ضمن القادة الآخرين الذين حضروا الافتتاح الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، وديميكس ميكونن نائب رئيس وزراء إثيوبيا.





وأكد صندوق الاستثمارات العامة، حضور أكثر من 135 متحدّثًا يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية؛ حيث سيسلط برنامج المبادرة، الضوء على دور الاستثمار في تحفيز النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.





ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أن رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، أعلن أنه سيزور السعودية اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية تلقاها للمشاركة في المنتدى الاقتصادي السعودي.





وكان «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» انطلق أمس الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من السعودية وروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.





وشملت قائمة المشاركين مجموعة من رؤساء الدول، من بينهم الملك الأردني عبد الله الثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية، من ضمنها البحرين والإمارات ولبنان وإثيوبيا والجابون والسنغال وباكستان.





ومن الصحيفة أيضا، صنفت السعودية والبحرين، أمس، كيانات وشخصيات إيرانية ضمن قوائم الإرهاب، والتي تشمل التصنيف «الحرس الثوري» الإيراني وقائدَ «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس» قاسم سليماني.





تزامن ذلك مع تصنيف «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، الذي يضم السعودية والولايات المتحدة و5 دول أخرى، 9 أشخاص مرتبطين بحركة «طالبان»، منهم مقدمو تسهيلات إيرانيين، داعمين للإرهاب.





وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف «طالبان» و8 أشخاص بينهم إيرانيان مرتبطان بــ «فيلق القدس».





ويؤدي هذا الإجراء إلى تجميد كل الأصول والممتلكات التي تعود إلى هؤلاء الأشخاص في الدول المصنِّفة إياهم، وحظر التعامل معهم.





وجاء في بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس: «في إطار جهد مشترك لتحديد المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب ونشاطاتها، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من دول ومنظمات إرهابية، وتنسيقًا للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير في حق الإرهابيين وشبكاتهم المالية، صنّفت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة (الرئيسان المشتركان للمركز) والبحرين، والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وقطر الدول الأعضاء في المركز، تسعة أسماء لأفراد مرتبطين بـ «طالبان»، ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون».





ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن خادم الحرمين، الملك سلمان، استقبل في قصر اليمامة، أمس الثلاثاء، بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.





وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.



