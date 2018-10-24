فوز جيهان فرحات بدرع التميز والإبداع عن عام 2018 من المركز الدولى للدراسات والتدريب

فازت د. جيهان فرحات رئيس المجلس المصري للابتكار والإبداع بدرع التميز والإبداع عن عام ٢٠١٨ من المركز الدولى للدراسات والتدريب ضمن نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين.



وقام بتسليم هذا الدرع المميز المهندس الدكتور وائل زكى رئيس مجلس الإدارة ونقيب المهندسين سابقا.



وقام المجلس المصرى للابتكار والابداع بتوقيع برتوكول تعاون مع المركز الدولى للدراسات والتدريب من أجل دعم وتشجيع شباب المخترعين على التدريب لرفع قدرتهم و حثهم على التطوير المستمر على يد خبراء متخصصين محليا ودوليا .