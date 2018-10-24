مخرج يوم الدين وصاحبة أطول غطسة وأحمد العوضي ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء، الطفلة ريم أشرف التي كسرت الرقم القياسي لأطول غطسة في العالم تحت الماء لمدة 55 ساعة، وذلك في حلقة خاصة تعرض على فضائية cbc.





وتحدثت "ريم" عن استعداداتها لتنفيذ أطول غطسة في العالم، لتُحطم بذلك الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس بوجودها تحت الماء لأكثر من 55 ساعة. وكشفت البطلة دور الأسرة في مساندتها للوصول إلى هذا الإنجاز، فضلا عن كواليس جديدة كشفتها خلال الحلقة.





وتتضمن الحلقة لقاء مع الفنان الشاب أحمد العوضي، الذي أبهر الجمهور خلال دوره فى مسلسل "نصيبي وقسمتك"، كما تحدث عن حياته قبل احتراف التمثيل، وممارسته للرياضات العنيفة، مثل الملاكمة.





وتحدث العوضي، عن دور الفنان الراحل نور الشريف في مساندته عندما بدأ مسيرته الفنية، إضافة إلى تحدثه عن حبه الأول الذي لم يكتمل، وأحلامه وطموحاته خلال الفترة القادمة.





كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مخرج فيلم "يوم الدين" أبوبكر شوقي، الذي تحدث عن الصعوبات التي واجهته خلال صناعة الفيلم، علاوة على دور بطل الفيلم "راضي"، وكيف استغرقت كتابة وتنفيذ الفيلم ما يقرب من 5 سنوات.



