استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 خلال اقتحام لقوات الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي جنين، فجر الأربعاء.



ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن مصادر طبية، أن الشاب محمد محمود سعد بشارات (23 عاما) قد استشهد برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات هناك.



وقالت المصادر إن الشاب بشارات أصيب بطلق ناري في الظهر، ووصل مسشتفى الرازي، وهو في حالة حرجة جدا، وتوفي هناك على الفور.