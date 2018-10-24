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حوادث

ضبط 2000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية فى مطروح.. فيديو وصور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
نور محمود
تمكنت حملة مكبرة تضم عناصر من مديرية الطب البيطري ومباحث التموين ومديرية التموين والصيادلة بمطروح، من ضبط 2000 عبوة مختلفة الأحجام من أدوية بيطرية وبشرية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية فى إحدى المنشآت غير المرخصة بمدينة مرسى مطروح.

وصادرت الحملة جميع المضبوطات، كما تم التحفظ على المسئول عن إدارة المنشأة ويدعى "ش. م"، وتم تحرير المحضر اللازم حيال المخالفات وتحويله إلى النيابة.

كان محافظ مطروح وجّه الجهات المعنية باستمرار الحملات التموينية على الأسواق بمراكز المحافظة الثمانية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المعروضة قبل بيعها للمواطنين.
ضبط 2000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية فى مطروح.. فيديو وصور
ضبط 2000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية فى مطروح.. فيديو وصور
ضبط 2000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية فى مطروح.. فيديو وصور
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