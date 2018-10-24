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أخبار العالم

الإنتربول: صادرنا 500 طن أدوية مغشوشة في العالم قيمتها 14 مليون دولار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول"، عن أن مداهمات منسقة للشرطة في 116 دولة، أسفرت عن مصادرة 500 طن من العقاقير الطبية غير القانونية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، من بينها "أدوية سرطان، وأقراص مسكنة للآلام".

وقالت منظمة الإنتربول- التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها- إن العملية أدت إلى القبض على 859 شخصا، ومصادرة عقاقير طبية من المحتمل أن تكون خطيرة تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار.

وأضافت المنظمة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن العملية أدت أيضا إلى إغلاق 3671 رابطا إلكترونيا، من بينها "مواقع على الإنترنت، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسواق إلكترونية".

وتزايدت في السنوات القليلة الماضية تجارة الدواء غير القانونية على الإنترنت، وتعد هذه ثاني عملية كبيرة تتعلق بالعقاقير الطبية ينفذها الانتربول هذا الشهر.
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