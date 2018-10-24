ندوة الأزهر الدولية تبحث في يومها الأخير نقاط الاتفاق والاختلاف والتعليم الديني

تبدأ صباح اليوم الأربعاء أعمال اليوم الثالث والأخير من ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، وذلك وسط حضور دولى رفيع المستوى يضم 13 رئيسا ورئيس وزراء سابقين من قاراتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى نخبة من القيادات الدينية والفكرية والشخصيات العامة من مختلف دول العالم.





وتبحث الجلسة الأولى من اليوم الثالث للندوة قضية "نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف"، ويدير الجلسة أ د .محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ويشارك فيها جاين ماكوليف، مديرة التواصل الوطني والدولي في مكتبة الكونجرس، والدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، واذسيباستيان غونتر، رئيس الدراسات العربية والإسلامية، جامعة غوتنغن.





أما الجلسة الثانية، والتي تحمل عنوان "التعليم الديني .. المحتوى والأسلوب"، فيديرها الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ويشارك فيها المؤرخ الدينيكريستيان كانويور، والدكتور عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، وكاتارينا بيلو، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية، والدكتور سامح فوزي، مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل سراج الدين، مستشار شيخ الأزهر لشؤون مكتبة الأزهر.





وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد افتتح أول أمس أعمال الندوة، التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وتبحث على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة يشارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، وذلك بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية.





وتهدف الندوة إلى تجاوز الصور النمطية والتصورات المسبقة فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين، وصولا إلى فهمٍ مشتركٍ، يقوم على رؤية موضوعية وأسس علمية، بعيدًا عن النظرة الاتهامية التي تروجها بعض وسائل الإعلام لربط التطرف والإرهاب بالإسلام.



