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مرأة

ماسك فعال تظهر نتائجه من أول استخدام يمنع تساقط الشعر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك القيام بعمل هذا الماسك الفعال الذى تظهر نتائجه من أول استخدام.

أكدت خبيرة التجميل حنان الديب على أهمية وضع الشاي الأخضر في الحصول على شعر لامع وأكثر نضارة، فهذا يعزز من نمو الشعر واستعادة حيويته، كما يحتوى الشاى الأخضر على فيتامين E وفيتامين C والبولفينول. يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، وبذلك يعالج مشاكل الشعر من الجفاف والتلف.

وأوضحت فوائد بودرة الخردل للشعر حيث يحتوى على فيتامين a فهو يساعد على علاج جذور الخلايا التالفة للشعر ويمنع تساقطه وجفافه كما يساعد فى نمو الشعر بنسبة كبيرة فى وقت قصير.

إليك طريقة عمل ماسك الخردل والشاي الأخضر:
المكونات لعمل ماسك الخردل والشاى الأخضر :
2 ملعقة كبيرة شاي أخضر طازج
1 ملعقة كبيرة بودرة خردل
1 صفار بيض

طريقة الاستخدام:
1- امزجي جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يتكوّن لديك معجون كريمي، ويمكنك إضافة المزيد من الشاي الأخضر لتقليل سماكة المزيج.

2- ضعي المزيج على الشعر جيدًا حتى يتخلله، ثم قومي بتغطية الشعر، واتركي الشعر لمدة تتراوح بين 15 – 25 دقيقة، واشطفي الشعر بعدها بالشامبو المناسب.

3- كرري عمل الماسك السابق من 3 الى 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على شعر صحي وأكثر كثافة.
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