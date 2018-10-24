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فن

أحمد الفيشاوي: أتمنى أعيش مع زوجتي الحالية بقية حياتي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سعيد فراج
حل الفنان أحمد الفيشاوي، ضيفا على صبري زكي في برنامجه "مزنوق فين" على راديو "إينرجي"، في حوار تناول مشواره الفني وآخر أعماله في السينما، فيلم "عيار ناري" الذي يعرض حاليا في دور العرض.

في البداية قال إن "الطبيب الشرعي ياسين المانسترلي، الشخصية التي ألعبها في فيلمي الأخير "عيار ناري"، اعتاد على تناول الكحول هي جزء من جسده لكنها تجعله منطويا وبعيدا عن كل الناس، وهي السبب أيضا في تخيلاته ودخوله بكامل وعيه في عوالم الجثث التي يشرحها ويعيشها بكافة تفاصيلها، رغم أنه لا يدخل بالفعل إلى عالمهم.

وأضاف : "ورثت القدرة على التلون في الأدوار وتنويعها من والدي، هو يؤدي ببراعة أدوار البلطجي والمثقف والبرنس والشحات
كما تأثرت بوالدتي في مشوارها في التمثيل كثيرا، وتعلمت منها الكثير على المستوى الفني حين كنت أذهب إلى الاستوديو برفقتها".

وتابع "لديّ العديد من الأدوار المركبة في مشواري الفني، منها "عيار ناري" و"شيخ جاكسون" و"واحد صفر" و"45 يوم"، كنت قد قرأت حوارا لأنتوني هوبكنز قال فيه إنه كان يلجأ لطبيب نفسي حتى يخرج من أدواره المركبة، أنا أفعل ذلك أيضا لدي طبيب معالج أذهب إليه بعد كل دور "وبعرف بمساعدته أخرج بسهولة من الشخصية".

وأكمل قائلا: "أكتر مسلسل حبيت الشغل فيه (سيدنا السيد) مع المخرج إسلام خيري و(العدل جروب)" ولديّ شركة إنتاج وفيلم "خارج الخدمة" مع شيرين رضا كان أول إنتاجي، وأنوي الاتجاه إلى الإخراج في الفترة المقبلة، وسأقدم فيلمي الأول خلال 5 سنوات كما أشارك في أول فيلم "زومبي" مصري ويحمل اسم "زومبي جوزمبي" ويحكي قصة انتشار الزومبي في كفر الشيخ.

وأضاف "بدأت رسم التاتو على جسدي منذ 10 سنوات، وأتعامل مع فنان تاتو روسي يعيش في "دهب" اسمه "أبخيرت" و"عمري ما لعبت رياضة في حياتي، ولا سلة ولا كرة قدم ولا أي لعبة تانية، وبعد ما تميت 35 سنة قررت أروح الجيم وأتعلم كيك بوكسينج ولحد
دلوقتي بحاول".

واختتم قائلا "أتمنى أن أعيش مع زوجتي بقية حياتي "لعبنا كتير نشتغل شوية بقى" ..أما والدي "فاروق الفيشاوي كويس وبيخرج وبيسافر وعايش حياته وهو ده اللي إحنا عارفينه عنه"، وأقول له ولوالدتي "بحبكم وربنا يخليكوا ليا" و"بحب أطبخ بيض.. والبيض ده في كتاب فيه أكتر من 500 صفحة وصفات للبيض بس".
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