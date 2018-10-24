أغلب النساء يقعن فى هذا الخطأ أثناء النوم.. قد يؤدى للوفاة

تقع الكثير من الفتيات والسيدات فى خطأ كارثى أثناء النوم يمكن أن يودي بحياتهن، لذلك حذرت منه الدكتورة هند محمد سلمي، استشارى نساء وتوليد.



وقالت "سلمي" لـ"صدى البلد"، إنه على جميع السيدات الحذر من ارتداء حمالات الصدر ليلا، حيث لا يدركن مدى الأخطار التي يمكن أن يتعرضن لها، فحمالات الصدر الضيقة يمكنها أن تعيق الدورة الدموية وتدفق الدم إلى باقى أجزاء الجسم، خاصة الذراعين، ما يسبب آلاما فى الذراع وتنميل به ككل حتى الأصابع، لذلك فقد أثبتت أغلب الدراسات أنها يمكن أن تسبب جلطة لبعض السيدات فلذلك يجب الحذر من ارتدائها ليلا.



وأضافت استشارى النساء أن حمالة الصدر الضيقة تتسبب فى جعل لون المنطقة حول الثدي داكنا، مشيرة إلى أن ارتداء حمالة الصدر الضيقة يتسبب فى ارتفاع الإصابة بسرطان الثدي، لأن ارتداءها لساعات طويلة يضغط على الأعصاب الليفاوية، ما يعيق إزالة السموم من الجسم، كما يسبب إعاقة وصول الدم إلى الثدي، وهو ما يسبب الإصابة بسرطان الثدي، كما تسبب آلام الرقبة الشديدة، نتيجة الضغط على تلك المنطقة، علاوة على أنها تسبب إعاقة التنفس بصورة كبيرة، كما تسبب الضغط على الغدد الليمفاوية وهو ما يلعب دورا كبيرا فى زيادة فرص نمو الأورام الخبيثة.