للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تكشف عن رأيها حول البريكست

كشفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن رأيها حول ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وذلك للمرة الأولى منذ التصويت على هذه القضية العام الماضي.



ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن الملكة قولها، خلال استقبال العاهل الدنماركي، الملك وليام ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما بحضور رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن المملكة المتحدة تسعى لشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن القيم البريطانية تنبع من نفس جذور القيم الدنماركية.



وأضافت الملكة إليزابيث: "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى شراكة جديدة مع أوروبا، تظل قيمنا والتزاماتنا المشتركة تجاه بعضنا البعض هي أعظم ما نملكه في الوقت الراهن".



وتابعت: "حتى لو حصل تغيير في الظروف الراهنة، فإن تحالفنا مع الاتحاد الأوروبي يظل قويًا ويجعلنا ننظر بثقة إلى المستقبل".



