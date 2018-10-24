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أخبار البلد

سلام يا دفعة.. فيديو من الشئون المعنوية لتوثيق بطولات القوات المسلحة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية بعنوان "سلام يا دفعة"، قام بغنائها الفنان صابر الرباعي، وتظهر فيها الملامح البطولية التي تخوضها القوات المسلحة في مواجهة العناصر الإرهابية لحماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.

كما تظهر في الفيديو عملية التطوير والتحديث التي شهدتها أفرع وإدارات القوات المسلحة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم نماذج مُعايشة لعدد من أبطال القوات المسلحة وسط أسرهم، قبل توجههم إلى خدمة وطنهم في القوات المسلحة.
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