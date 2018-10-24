سكان منطقة الأولى بالرعاية بأكتوبر يشتكون من نقص الخدمات

«ارحمونا من الفساد.. والمسئول عنه لازم يتحاسب» بتلك الكلمات أرسل سكان منطقة الاولى بالرعاية بمدينة 6 اكتوبر، رسالة لموقع «صدى البلد» الإخباري، يشكون من حالة الإهمال التي يعانيها مشروع الـ 650 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.



وقال سكان المشروع في رسالة جماعية لـ صدى البلد: «اللي بيحصل في مشروع الـ 650 وحدة للأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، حرام واهدار للمال العام.. المشروع اتبني علشان يوفر سكن للأرامل والمطلقات ونزلاء الملاجئ والمرضى وكبار السن لكنه مهمل ومفهوش أي خدمات.. والمباني حصل فيها تشققات».



وتابعوا: «سكنا في عمارات فيها شروخ وأملاح وتشققات ومواسير الصرف الصحي والسباكة متكسرة.. وغير كل دا الشوارع مليانة قمامة والعمدان مفيهاش انارة وتعيش في ظلام دامس وبلاعات الصرف الصحي لا يوجد عليها غطاء.. اضافة إلى إن كشك الكهرباء أسلاكه عريانة وملهوش غطاء».



وأضافوا: «المنطقة تعاني من نقص الخدمات بصورة كاملة خاصة لا يوجد أي مواصلات للربط بينها وبين القاهرة والجيزة.. وعلشان نركب أي مواصلة لازم نأخد توك توك بتكلفة لا تقل عن 15 جنيها في حين أن الموجودين في المنطقة من كبار السن وراتبهم لا يتعدي 400 جنيه».





وأشاروا إلى أن أقرب مستشفى للمنطقة تبعد قرابة 30 كيلو مما يعرض العديد من الحالات المرضى للخطر لعدم تقديم الاسعافات الاولية بسرعة، اضافة إلى عدم وجود منفذ لصرف المواد التموينية للمنطقة.



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