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محافظات

213 سيدة يحصلن على قروض من الصندوق الدوار بسيناء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
احمد صالح
أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن توفير قروض ميسرة للسيدات الراغبات في إقامة مشاريع، من خلال الصندوق الدوار، التابع لإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقال الغندور إنه تم منح قروض لـ213 سيدة، لإقامة مشروعات، من خلال الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة خلال الستة أشهر الماضية، موضحا أن المشروعات شملت "تربية الأغنام والأرانب، وعدد من المشروعات الصغيرة الأخرى"، وذلك بقيمة مليونين و343 ألف جنيه.

وأضاف أن الصندوق الدوار يمنح قروضًا تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و12 ألف جنيه؛ لإقامة مشروعات صغيرة، على أن يتم سداد المبلغ على 36 شهرًا بدون فائدة.

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