الكويت تؤكد حرصها على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

أكدت الكويت حرصها المستمر على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ وذلك من خلال إصدارها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والجاري العمل على تنفيذها حاليا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة العدل الكويتية عبد اللطيف السريع، مع نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية جويل مايبري.



وأشار السريع – خلال الاجتماع - إلى الجهود الوطنية للكويت، عبر تكاتف جميع الجهات الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن جهود الكويت فى ذلك المجال لاقت إشادة واسعة على المستوى الدولي.



ولفت إلى أن الكويت، ممثلة بوزارة العدل، شاركت في صياغة القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء العدل في دورة سابقة.



من جهته، أشاد المسئول الأمريكى – خلال الاجتماع - بجهود الكويت، وحرصها النابع عن إيمانها بأهمية مكافحة هذه الجريمة، التزاما منها بمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

