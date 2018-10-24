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فن

هاني شاكر يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 8 نوفمبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ساهر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 8 نوفمبر المُقبل ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يلتقي هاني شاكر، جمهوره في الأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي، وينتظر أن يبدأ بروفات الحفل قبيل أيام من موعده المحدد.

وينتظر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق فيها طوال مشواره الفني، ومن بينها: "يا ريتني، وكل ليلة، وانتي لسه بتسألى، ولو بتحب حقيقى صحيح، وعلي الضحكاية، وسألتك"، وغيرها من الأغاني.
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