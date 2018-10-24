ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اغتيال مسئول أمني كبير في العاصمة الليبية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضربت موجة اغتيالات خطيرة في الفترة الأخيرة العاصمة الليبية طرابلس طالت مسئولين أمنيين وتزامنت مع بدء حكومة الوفاق الوطني والبعثة الأممية تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم، الأربعاء، أن آخر عملية اغتيال كانت لمدير فرع مكافحة المخدرات في طرابلس المقدم علي بوشهيوة من قبل مسلحين مجهولين في منطقة قصر بن غشير.

وجاء اغتيال بوشهيوة بعد 5 أيام فقط على اختطاف عنصرين من قوة الردع الخاصة التي تسيطر على أجزاء واسعة من طرابلس ثم اغتيالهما رميا بالرصاص على أيدي مجهولين، وبعد أقل من أسبوع، على اغتيال القيادي في جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، خيري حنكورة، إثر تعرضه لوابل من الرصاص أمام أحد الفنادق وسط المدينة على أيدي عناصر مجهولة.

وتشابهت عمليات الاغتيال المتكررة التي شهدتها العاصمة طرابلس في طريقة تنفيذها، حيث تمت كلها رميا بالرصاص.
loading...

ترشيحاتنا

تموين الشرقية: جار إنشاء صوامع حقلية للاستغناء عن الشون

عصام الشوالي عن تأهل الأهلي: نهائي عربي واعد ومثير ينتظر الجماهير

اغتيال مسئول أمني كبير في العاصمة الليبية

أحمد الفيشاوي: أتمنى أعيش مع زوجتي الحالية بقية حياتي

سلام يا دفعة.. فيديو من الشئون المعنوية لتوثيق بطولات القوات المسلحة

الحكومة السودانية تكشف عن حجم إنتاجها من الذهب في 2018

هل فاض الكيل من نتنياهو؟ تفاصيل لقاء ماكرون وترامب وجلسة سرية بالكنيست.. صفقة قرن فرنسية بديلة.. رئيس الولايات المتحدة: يمكنني التشدد مع بنيامين مثلما أفعل مع عباس.. ومخاوف إسرائيلية بشأن القدس

وزير الشباب يتواصل مع بعثة المصري البورسعيدي للشد من أزر اللاعبين

سعد سمير يرزق بمولودة تزامنا مع صعود الأهلي إلى نهائي أفريقيا

تدريب 50 شابا بالشيخ زويد على القيادة

4 مكونات من مطبخك تساعد على تنقية الجسم من السموم وحرق الدهون

تتشابه مع النسخة الأصلية وستسلك نفس خط السير.. 7 معلومات عن تيتانيك 2

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟