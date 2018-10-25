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بين الناس

شباب بني سويف يشكون تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة بياض العرب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى شباب مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بني سويف، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من تأخر تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة بياض العرب لمدة تجاوزت 3 سنوات رغم انتهاء أعمال إنشاء وتشطيب تلك الوحدات.

وقال محمد عمران، أحد شباب المحافظة في رسالته لـ صدى البلد: «معظم شباب بني سويف بيعانو ومش لاقيين سكن وعايشين على أمل استلام وحدات الإسكان الاجتماعي.. والوحدات منتهية منذ أكثر من 3 سنوات ومفيش عنها ولا حس ولا خبر».

وأضاف: «العمارات مصممة على أحدث مستوى ومفيهاش أي عيوب عشان ياخروها كده.. لكن الظاهر إن الطمع والرغبة في رفع الأسعار هو السبب لهذا التأخير».

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بضرورة النظر إلى شباب المحافظة والبدء في تسليم وحدات المشروع».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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