إلغاء خطة الاستثمار الأجنبي في أندية الأرجنتين

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إنه سحب مقترحًا يسمح للأندية بتغيير قواعد ملكيتها ويفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.



كان اتحاد الكرة الأرجنتيني، أعلن منذ أيام عن عزمه تقديم هذا المقترح للجمعية العمومية، المقرر إقامتها في 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة 22 ناديًا من الدرجة الأولى، و21 فريقًا من الدرجة الثانية.



وقال مسئولون أمس، الثلاثاء، إن هناك معارضة شديدة للمقترح على نطاق واسع، لذلك لم يعد من المنطقي طرحه للتصويت.



يذكر أن إدارة الأندية تسير حاليًا مثل الأندية الاجتماعية، وتكون ملكيتها للمشجعين والأعضاء الذين يساهمون ماديًا بشكل شهري.



وسبق أن رفضت الأندية مرتين، خطة السماح للاستثمار الأجنبي، لكن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري يريد أن تسير بلاده على خطى الأندية في أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية.