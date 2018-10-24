ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إلغاء خطة الاستثمار الأجنبي في أندية الأرجنتين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
نور عادل
قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إنه سحب مقترحًا يسمح للأندية بتغيير قواعد ملكيتها ويفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.

كان اتحاد الكرة الأرجنتيني، أعلن منذ أيام عن عزمه تقديم هذا المقترح للجمعية العمومية، المقرر إقامتها في 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة 22 ناديًا من الدرجة الأولى، و21 فريقًا من الدرجة الثانية.

وقال مسئولون أمس، الثلاثاء، إن هناك معارضة شديدة للمقترح على نطاق واسع، لذلك لم يعد من المنطقي طرحه للتصويت.

يذكر أن إدارة الأندية تسير حاليًا مثل الأندية الاجتماعية، وتكون ملكيتها للمشجعين والأعضاء الذين يساهمون ماديًا بشكل شهري.

وسبق أن رفضت الأندية مرتين، خطة السماح للاستثمار الأجنبي، لكن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري يريد أن تسير بلاده على خطى الأندية في أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية.
loading...

ترشيحاتنا

مرتجي يوجه رسالة للمسؤولين قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

عصام الشوالي عن تأهل الأهلي: نهائي عربي واعد ومثير ينتظر الجماهير

كيف يرغب الأهلي في إقامة مباراة الترجي بالكلية الحربية رغم رفض اللوائح.. فيديو

الزيني يوضح أسباب توجه الحكومة لطرح أراضٍ بالصحراء لمزارع الدواجن

علي جمعة يكشف عن طريقة شرعية للتحصين من المس والسحر

خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو

دراسة فرنسية: نوعان من الطعام يقيان من خطر الإصابة بالسرطان

اغتيال مسئول أمني كبير في العاصمة الليبية

المصري يبحث عن كتابه التاريخ أمام فيتا كلوب بالكونفدرالية..اليوم

صحيفة إيطالية: رحلات النيل في الأقصر والأخرى بسيناء سفر عبر الزمن

أغلب النساء يقعن فى هذا الخطأ أثناء النوم.. قد يؤدى للوفاة

الجزائر تستعد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.. والقديم: أنا الشرعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟