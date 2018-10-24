محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 119 من قروض جهاز شباب الخريجين

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمس الثلاثاء، الدفعة رقم 119 من قروض جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة بمبلغ 944 ألف جنيه.





وأضاف محافظ الدقهلية، أن إجمالى القروض المنصرفة من الجهاز حتى اليوم بلغ 71 مليونا و276 ألف جنيه، ووصل عدد المستفيدين إلى(10661) شابا مـــن الجنسين ( 5179 ذكور- 5482 إناث).



