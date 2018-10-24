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رياضة

تعرف على حكام مباريات كأس مصر اليوم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
نور عادل - يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتهما اليوم، الأربعاء، على النحو التالي :

مصر المقاصة × وادي دجلة: محمد الصباحي ويعاونه أحمد الفار وخالد رمضان، ومحمد بشير حكما رابعا، وكل من محمد سلامة وعاطف حسين حكمًا خامسًا.

طلائع الجيش × حرس الحدود : محمود البنا ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من عمرو عايد وسيد عبد الله حكمًا خامسًا.
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