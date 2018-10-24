تعرف على حكام مباريات كأس مصر اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتهما اليوم، الأربعاء، على النحو التالي :



مصر المقاصة × وادي دجلة: محمد الصباحي ويعاونه أحمد الفار وخالد رمضان، ومحمد بشير حكما رابعا، وكل من محمد سلامة وعاطف حسين حكمًا خامسًا.



طلائع الجيش × حرس الحدود : محمود البنا ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من عمرو عايد وسيد عبد الله حكمًا خامسًا.