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مرأة

الاستحمام بماء ساخن مرتين في الأسبوع أفضل علاج للاكتئاب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أ ش أ
توصلت دراسة إلى أن الاستحمام بماء ساخن قد يكون الطريقة الأفضل لعلاج الاكتئاب.. مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يذهبون إلى منتجع صحي لمدة ساعة مرتين في الأسبوع تتحسن صحتهم العقلية بشكل أفضل من غيرهم .

ويشير الخبراء إلى أن هذا قد يرجع إلى أنه يعيد إيقاع حرارة الجسم الطبيعية على مدار اليوم ، ويشكل علاجا أفضل للمرضي المصابين بالاكتئاب.

وقال العلماء فى جامعة "فرايبورج" فى ألمانيا ، إن الاستحمام المنتظم أسرع من ممارسة الرياضة فى تحسين الحالة المزاجية، حيث أظهرت الدراسة أن الناس أكثر عرضة للاستمرار في هذا على المدى الطويل.

فقد عكف العلماء فى الجامعة الألمانية على اختبار آثار الحمامات الحرارية على 45 شخصا يعانون من الاكتئاب ..وقالوا :" تبدو الحمامات ذات الحرارة المفرطة طريقة سريعة المفعول وآمنة وسهلة الوصول مما يؤدى إلى تحسينات سريرية ذات الصلة فى اضطراب الاكتئاب بعد أسبوعين .. كما أنها مناسبة للأشخاص الذين لديهم مشاكل فى أداء تمرينات التمرين .

وقد عاني الأشخاص - الذين شملتهم الدراسة ويبلغ متوسط أعمارهم 48 عاما - من اكتئاب معتدل إلى شديد ، حيث يتم قياسه على مقاييس خاصة.

وأشارت النتائج إلى أن الاستحمام يمكن أن يحول الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد إلي شخص مصاب بالاكتئاب المعتدل ، كما يمكن أن يسقط شخص ما على درجة معتدلة إلى معتدل.
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