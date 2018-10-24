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حوادث

وزير الداخلية يقرر إبعاد شاب فلسطيني إلى خارج البلاد.. نص القرار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، الأربعاء، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن إبعاد فلسطيني لجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، فإنه تقرر إبعاد المدعو صهيب حسين إبراهيم، فلسطيني الجنسية، من مواليد 1990.
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