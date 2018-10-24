ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:44 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، تقريرًا عن تكريم رجل الأعمال محمد أبو العينين في إيطاليا، وحصوله على جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 عن دوره الاجتماعي والثقافي.

ومحمد أبو العينين سياسي معروف ومرموق له يشغل منصب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ويعد أحد كبار رجال الأعمال في مصر.

وأطلق محمد أبو العينين يده للعطاء في مصر للمحتاجين، ووفق هذا النهج أسس مؤسسته الاجتماعية وعلى مدى أكثر من 4 عقود تواصل العطاء وكان للمؤسسة دور في تخفيف الآثار الاجتماعية والحوادث الكبرى في بناء قريتين بعد تعرضها للسيول، كما قدمت عدة رعايا لضحايا السيول وضحايا عبارة "السلام 98"، وضحايا زلزال 92 وصخرة الدويقة.
loading...

موضوعات متعلقة

أبو العينين يفوز بجائزة رجل العطاء في 2018 من أكبر منظمة بإيطاليا.. فيديو

رئيس صناعة النواب: منح إيطاليا جائزة العطاء لأبو العينين بمثابة فوز لرجال الصناعة المصريين

إيطاليا تمنح أبو العينين جائزة العطاء الاجتماعي.. رئيس أكبر منظمة اجتماعية إيطالية: ساهم في دعم التعاون بين شعوب العالم والصداقة بين القاهرة وروما

سياحة البرلمان تهنئ ابو العينين بفوزه بنجمة العطاء الإيطالية

برلمانية السلام تهنئ أبو العينين لفوزه بنجمة العطاء الإيطالية

رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

ترشيحاتنا

للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تكشف عن رأيها حول البريكست

ماذا كتبت صحف الجزائر عقب تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال؟

خطر جديد يهدد العالم.. العثور على رواسب بلاستيك في فضلات البشر

تموين الشرقية: جار إنشاء صوامع حقلية للاستغناء عن الشون

ليلى غفران في ندوة صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي من الشلل.. وأحضر لأغنية باللهجة المصرية.. وفكرت في اعتزال الفن.. فيديو وصور

شاهد.. رد فعل ميدو على أهداف الزمالك في شباك الإنتاج الحربي

كيف تكفر ذنوب الغيبة والنميمة.. علي جمعة يجيب

ماسك فعال تظهر نتائجه من أول استخدام يمنع تساقط الشعر

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع

4 مكونات من مطبخك تساعد على تنقية الجسم من السموم وحرق الدهون

هل فاض الكيل من نتنياهو؟ تفاصيل لقاء ماكرون وترامب وجلسة سرية بالكنيست.. صفقة قرن فرنسية بديلة.. رئيس الولايات المتحدة: يمكنني التشدد مع بنيامين مثلما أفعل مع عباس.. ومخاوف إسرائيلية بشأن القدس

العثور على أقدم سفينة مدنية في العالم بالقرب من بلغاريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زلزال 92 والسلام 98 وصخرة الدويقة.. كلمة السر وراء فوز أبو العينين بنجمة العطاء.. فيديو
ليلى غفران في ندوة صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي من الشلل.. وأحضر لأغنية باللهجة المصرية.. وفكرت في اعتزال الفن.. فيديو وصور
تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد
استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟