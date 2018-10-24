تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، تقريرًا عن تكريم رجل الأعمال محمد أبو العينين في إيطاليا، وحصوله على جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 عن دوره الاجتماعي والثقافي.





ومحمد أبو العينين سياسي معروف ومرموق له يشغل منصب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ويعد أحد كبار رجال الأعمال في مصر.



