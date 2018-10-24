تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، تقريرًا عن تكريم رجل الأعمال محمد أبو العينين في إيطاليا، وحصوله على جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 عن دوره الاجتماعي والثقافي.
ومحمد أبو العينين سياسي معروف ومرموق له يشغل منصب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ويعد أحد كبار رجال الأعمال في مصر.
وأطلق محمد أبو العينين يده للعطاء في مصر للمحتاجين، ووفق هذا النهج أسس مؤسسته الاجتماعية وعلى مدى أكثر من 4 عقود تواصل العطاء وكان للمؤسسة دور في تخفيف الآثار الاجتماعية والحوادث الكبرى في بناء قريتين بعد تعرضها للسيول، كما قدمت عدة رعايا لضحايا السيول وضحايا عبارة "السلام 98"، وضحايا زلزال 92 وصخرة الدويقة.