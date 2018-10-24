دراسة: تصلب الشرايين قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من الدور السلبى والخطير الذى قد يلعبه تصلب الشرايين فى زيادة خطر الإصابة بالخرف .





فقد قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 356 من كبار السن يبلغ متوسط أعمارهم 78 عاما فى بيتسبرج فى ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية ، والذين تمت متابعتهم لأكثر من 15 عاما ..ووجدوا أن الشرايين الصلبة تعد مؤشرا هاما للخرف.





وأوضحت الدراسة أن الذين يعانون من مستويات أعلى من الصلابة الشريانية كانوا أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة ، على الرغم من ان الدراسة لم تثبت أن الشرايين الأكثر صلابة تسبب الخرف.





وقال الباحثون إنه حتى العلامات البسيطة لمرض الدماغ لم تكن مؤشرا جيدا للخرف مثل صلابة الشرايين .. وفي الوقت الذي تصبح فيه الشرايين الكبيرة أكثر صلابة ، تتضاءل قدرتها على تخفيف ضخ الدم من القلب ، وهو ما ينقل قوة النبض المتزايدة إلى الدماغ ، مما يساهم في إلحاق ضرر صامت بالمخ مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.





و قالت الدكتورة " راشيل ماكى"، أستاذ مساعد علم الأوبئة فى جامعة "بيتسبرج " الأمريكية :" على الرغم من أن تصلب الشرايين يترافق مع علامات صمت أو تلف غير سريرى فى الدماغ وتراجع معرفى ، حتى الآن ، لم يكن من الواضح أن صلابة الشرايين كانت مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف".



