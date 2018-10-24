دراسة: الدوائر العصبية بالمخ مسئولة عن التحدى والرهان لدى الإنسان

أثبتت دراسة علمية أمريكية أن الدوائر العصبية بالمخ هي المسؤولة عن عملية التحدي والرهان لدي الإنسان، فقد قام فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة / جونز – هوبكنز / فى بلتيمور الأمريكية برئاسة عالم الأعصاب / فبت – ستوفورن، بإجراء تجاربهم على القردة لمعرفة مكان اتخاذ قرار التحدي والرهان والسيطرة على النفس.



وحسب الدراسة، فقد تم تدريب القردة على عملية التحدي ومتابعاتهم عن طريق التقاط صور للمخ .. فتبين إن هناك دائرة كهربائية عصبية هي المسؤولة عن ذلك.



وأوضح العالم الأـمريكى / فبتت / أن القرار الذي يتخذه بعض الأشخاص للتحدي أو الرهان على شيء ما يكون نابعا من الدائرة الكهربائية فى مخ الإنسان فهي التى تؤثر عليه فى اختيار هذه المغامرة ومازالت الأبحاث جارية لمعرفة تفاصيل أدق.