شاهد .. ميجان ميركل تزور سوقا شعبيًا في فيجي

عرضت فضائية "euronews عربي" لقطات من زيارة "ميجان ميركل" زوجة الأمير هاري سوقًا شعبيًا في فيجي، اليوم "الأربعاء"، وأظهرت اللقطات التفاف العديد من المواطنين والإعلاميين حولها لالتقاط بعض الصور معها.





وقامت ميجان ميركل، دوقة ساسكس اليوم "الأربعاء" بجولة قصيرة في أحد أسواق فيجي، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها إلى جانب الأمير هاري للمنطقة، وزارت ميجان سوق "سوفا" في عاصمة فيجي على أمل لقاء بعض النساء الناشطات في مشروع "أسواق التغيير" التابع للأمم المتحدة.



