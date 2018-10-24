ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إصابة شاب مصري في حادث بالأردن.. ووزيرة الهجرة تتابع حالته

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
سعيد العربي
توجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالشكر والتقدير إلى وزير الصحة الأردني والسفير علي العابد، سفير المملكة الأردنية في القاهرة، على تواصلهم ومتابعتهم لحالة المواطن المصري "فوزي أحمد محمود" ابن قرية الشرقية، الموجود في مستشفى البشير بالمملكة العربية الأردنية، إثر تعرضه لحادث من قبل شباب أردني، نتج عنه كسر بالحوض وتهتك بمنطقة البطن والفخذين، وكسر بالفقرات القطنية الثالثة والرابعة؛ حيث قام السفير بالاهتمام ومتابعة حالة الشاب ونقل للوزيرة قيام وزير الصحة الأردني بزيارة "فوزي" مرتين للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة توفير العلاج وتحسن حالته. 

وأوضحت الوزيرة في بيان، الأربعاء، أن الدولة بمختلف مؤسساتها قد تابعت حالة الشاب المصري عقب تواصل أسرته مع مكتب ونشر استغاثات بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حالته، حيث تواصلت مع السفير طارق عادل السفير المصري بالأردن، الذي أكد متابعة السفارة منذ اللحظة الأولى لحالة الشاب وزيارته عدة مرات، إضافة إلى اهتمام السلطات الأردنية بالأمر، مؤكدًا أنه تتم معالجته إلى جانب قيام السلطات الأمنية بالأردن بالقبض على الفاعل وهو محبوس حاليًا على ذمة القضية. 

كما تواصلت الوزيرة هاتفيًا بالشاب في الأردن للاطمئنان عليه، حيث طلب تمكين أخيه من السفر للأردن.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسلطات الأردنية، وعلى كريم رعايتها الدائمة للمواطنين المصريين المقيمين بالأردن، وعلى الاستجابة السريعة لاستقبال حالة المواطن المصري وتقديم كامل الرعاية الصحية له حتى يتماثل للشفاء، وكذلك للسلطات الأمنية التي ألقت القبض على الفاعلين وقدمتهم لجهات التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

سلام يا دفعة.. فيديو من الشئون المعنوية لتوثيق بطولات القوات المسلحة

نشوى الرويني تحصل على جائزة الأم تيريزا للعدالة الاجتماعية.. صور

أحمد السيد يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. فيديو

في يومه العالمي.. تعرف علی أبرز أنواع الالتهاب الروماتيزمي.. ولهذا السبب هو أكثر شيوعا عند السيدات من الرجال.. وعلاجات منزلية تخلصك منه بفاعلية

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع

أحمد الفيشاوي: أتمنى أعيش مع زوجتي الحالية بقية حياتي

علي جمعة يكشف عن طريقة شرعية للتحصين من المس والسحر

هل فاض الكيل من نتنياهو؟ تفاصيل لقاء ماكرون وترامب وجلسة سرية بالكنيست.. صفقة قرن فرنسية بديلة.. رئيس الولايات المتحدة: يمكنني التشدد مع بنيامين مثلما أفعل مع عباس.. ومخاوف إسرائيلية بشأن القدس

الجزائر تستعد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.. والقديم: أنا الشرعي

مارسيلو يهاجم الإعلام بعد فوز ريال مدريد على فيكتوريا بلزن

الأهلي يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أغلب النساء يقعن فى هذا الخطأ أثناء النوم.. قد يؤدى للوفاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زلزال 92 والسلام 98 وصخرة الدويقة.. كلمة السر وراء فوز أبو العينين بنجمة العطاء.. فيديو
ليلى غفران في ندوة صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي من الشلل.. وأحضر لأغنية باللهجة المصرية.. وفكرت في اعتزال الفن.. فيديو وصور
تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد
استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟