إصابة شاب مصري في حادث بالأردن.. ووزيرة الهجرة تتابع حالته

توجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالشكر والتقدير إلى وزير الصحة الأردني والسفير علي العابد، سفير المملكة الأردنية في القاهرة، على تواصلهم ومتابعتهم لحالة المواطن المصري "فوزي أحمد محمود" ابن قرية الشرقية، الموجود في مستشفى البشير بالمملكة العربية الأردنية، إثر تعرضه لحادث من قبل شباب أردني، نتج عنه كسر بالحوض وتهتك بمنطقة البطن والفخذين، وكسر بالفقرات القطنية الثالثة والرابعة؛ حيث قام السفير بالاهتمام ومتابعة حالة الشاب ونقل للوزيرة قيام وزير الصحة الأردني بزيارة "فوزي" مرتين للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة توفير العلاج وتحسن حالته.





وأوضحت الوزيرة في بيان، الأربعاء، أن الدولة بمختلف مؤسساتها قد تابعت حالة الشاب المصري عقب تواصل أسرته مع مكتب ونشر استغاثات بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حالته، حيث تواصلت مع السفير طارق عادل السفير المصري بالأردن، الذي أكد متابعة السفارة منذ اللحظة الأولى لحالة الشاب وزيارته عدة مرات، إضافة إلى اهتمام السلطات الأردنية بالأمر، مؤكدًا أنه تتم معالجته إلى جانب قيام السلطات الأمنية بالأردن بالقبض على الفاعل وهو محبوس حاليًا على ذمة القضية.





كما تواصلت الوزيرة هاتفيًا بالشاب في الأردن للاطمئنان عليه، حيث طلب تمكين أخيه من السفر للأردن.



