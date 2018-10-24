رئيس مستقبل وطن لـ صدى البلد: نحن الحزب الأكثر تأثيرا في الشارع.. المعارضة في البرلمان أصوات مرتفعة فقط .. عبد العال واجه بنجاح مؤامرات ضد المجلس.. وتعديلات مرتقبة في قانون الرياضة.. فيديو

أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن في حواره لـ "صدى البلد":

نعد في الحزب مشروع قانون للمحليات ونسعى لتوفيق الرؤى حوله

تعديلات مهمة على مواد تخص الاقتصاد المصري

تنسيق المشروعات الصغيرة للخروج بفكر الشباب من التمسك بالوظيفة الحكومية

تشريعات الحكومة لها أولوية في المجلس

المعارضة الصحيحة هي البناءة ونفتقدها حاليا

لدينا 200 مقر على مستوى الجمهورية و6200 وحدة حزبية مكتملة التشكيل بنهاية العام

أربع تحديات أمام عبد الهادي القصبي في مهمته الجديدة بدعم مصر

عبد العال قاد المجلس في وقت صعب وآخر شيء يلجأ إليه العقاب

منع الترشح في انتخابات البرلمان لأكثر من دورتين غير قانوني

تعديلات مرتقبة على بعض مواد قانون الرياضة خاصة ملف الاستثمار

لابد للأندية أن تنمى مواردها للاعتماد على نفسها

ما خطة عمل الحزب خلال المرحلة القادمة؟

ماذا عن دور الحزب في ائتلاف دعم مصر، بعد الإعلان عن التشكيل الجديد؟

هل مع فكرة دمج الأحزاب في كيانين فقط، يتبادلان السلطة، على غرار النظام الأمريكي؟

كيف يمكن للأحزاب السياسية أن تستعيد ثقة الشارع المصري من جديد؟

هل يفرز لنا الحزب كوادر سياسية جديدة غير تلك الأسماء المتواجدة على الساحة؟

"نحن الحزب الأكثر تأثيرا" عبارة كثيرا ما ترددونها، علام تستندون في هذا القول، وماذا قدمتم للشارع ليجعلكم الأكثر تأثيرا؟

ما هدف المنتدى البرلماني الذي بدأ الحزب في تنظيمه؟ وما النتائج التى حققتموها من المنتدى الأول؟

موعد المنتدى القادم؟

ماذا عن رئيس الحزب القادم؟ هل يكون من أحد الشباب مثل حضرتك؟

هل يضم الحزب الفترة القادمة كيانات سياسية جديدة؟

ما تقييمك لأداء الدكتور علي عبد العال؟



هل توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان؟



متى نرى معارضة قوية تكون بناءة في معارضتها وليست مجرد أصوات؟

ماذا عن الأجندة البرلمانية للحزب، خلال الانعقاد الحالي؟

وما أبرز المواد الاقتصادية التى تنوون التدخل فيها تشريعيا؟

وماذا عن أسباب تأخر قانون المحليات طيلة هذه المدة؟

لماذا نرى الدور التشريعي للحكومة أكثر من البرلمان؟



ما رأيك في المقترح المقدم برئاسة المهندس أكمل قرطام، لمنع الترشح في انتخابات البرلمان ﻷكثر من دورتين؟

ما رأيك في فترة الرئاسة، وهل هي كافية لتطبيق البرنامج الذي انتخب على أساسه الرئيس؟

ماذا عن قانون مجلس النواب؟ هل هناك نية لتعديل أي من بنوده؟

لماذا عجز البرلمان عن إيجاد حل ﻷزمة غياب النواب؟

دعني أتطرق لملف التعليم والمنظومة الجديدة، وأتعرف على رؤيتكم لها؟

ما رأيك في أداء الدكتور محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر؟

رأيك في الدكتور عبد الهادي القصبي كرئيس لدعم مصر؟ وما أبرز التحديات التى تواجهه خلال الفترة القادمة؟



ننتقل لملف الرياضة.. بعد توليكم حضرتك رئاسة لجنة الشباب والرياضة، ما خطة عملكم في اللجنة خلال الفترة القادمة؟

ما رأيك في قانون الرياضة الجديد؟ وأبرز المواد التى تحتاج لتعديل؟

هل يتدخل البرلمان لإنقاذ الألعاب الفردية؟

أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تمرس على العمل القيادي منذ الصغر، فقد تولي رئاسة اتحاد طلاب جامعة أسيوط، إضافة إلى توليه منصب أمين الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقنا عام 2013، ثم تدرج فى المناصب حتي تولى رئاسة الحزب الأكبر فى مصر حاليًا، والذى استطاع تحت قيادته، أن يثري الحياة الحزبية مجددًا، خاصة بعد انضمام شخصيات سياسية بارزة إلى الحزب، وقد أضيفت له مهمة وتحديا جديدا، بتوليه رئاسة لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان.وقد أجرينا معه هذا الحوار، لنتعرف منه على خطة الحزب القادمة وأهم التحديات التى تواجهه، والأجندة التشريعية للحزب، وأهم الملفات التى سيتبناها مستقبل وطن الفترة القادمة، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالملف الرياضي.وإلى نص الحوار...أعمال الحزب خلال الفترة القادمة سترتكز على احتياجات الشعب في المقام الأول، وهناك خمسة خطوط يقوم عليها حزب مستقبل وطن أولها الخط التنظيمي واكتمال التشكيلات التنظيمية للحزب، وقد قطعنا الشوط الأكبر فيه، وعلى نهاية العام سيكون هناك 6200 وحدة حزبية مكتملة التشكيل على مستوى الجمهوري.أما الخط الثاني يتضمن الخط التشريعي والبرلماني، والحزب له هيئة برلمانية قوية، قادرة على أن تستجيب لاحتياجات الشارع التشريعية والرقابية وكل ما يخص البرلمان، بينما تأتى الجزء التوعوي والثقافي في المرتبة الثالثة، من خلال الندوات والتأهيل السياسي، وإعداد الكوادر التى يعتمد عليها الحزب خلال المرحلة القادمة، خاصة في انتخابات المحليات.والخط الرابع الذي يسير عليه الحزب، هو التدريب والتدريب والتثقيف، من خلال التصعيد التنظيمي الذي يحدث كل فترة في الحزب، بحيث يكون هناك بعض القيادات التي تتولى بعض المواقع القيادية في الحزب، وهو أمر يحتاج لتأهيل بشكل قوي.أما الخط الخامس والأهم، والذي سيعمل عليه الحزب الفترة القادمة، فهو الخط الخدمي والعمل العام في الشارع، بالفترة القادمة سينطلق الحزب في الشارع بصورة أكبر، وإن كانت هناك جهود مكثفة بالفعل، والحزب نظم كثيرا من القوافل الطبية ومعارض للأدوات المدرسية والتموينية، إضافة إلى الزفاف الجماعي، ومساعدة الحالات الخاصة والحرجة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التى نعيشها، فالشهر الماضي فقط كان هناك أكثر من 400 معرض للأدوات المدرسية و100 ألف حقيبة مدرسية وزعت مجانا.ائتلاف دعم مصر هو تشكيل برلماني، يجمع شتيتا من الأحزاب داخله، نعتبره ملتقى لنا كهيئة برلمانية، نقوم من خلاله بجمع الآراء وخروج رأي موحد باسم الأغلبية، وأعتقد أن قادة الائتلاف، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قادرون بما يمتلكونه من خبرة وحنكة سياسية على إدارة الائتلاف وتقديم ما يصب في صالح المجلس.كل بلد لها طبيعته الخاصة وظروفه التى يعمل من خلالها، فبعد 25 يناير أصبح هناك انفجار في العمل السياسي واهتمام كبير من طوائف مختلفة للعمل فيه، وتأسس أحزاب كرتونية، إلا أن اندماج الأحزاب يعد شكلا مثاليا، غير أن المشكلة تكمن في الإجبار، فهذا أمر لا يمكن أن يأتي بالإجبار، بل يأتى هذا من خلال عقول سياسية واعية وكوادر سياسية قادرة أن تقدم للمستقبل، لكن في النهاية الشعب هو من سيختار الكتلتين الحزبيتين بنفسه، من خلال الانتخابات، التى تعتبر مقياسا واضحا لإرادة الشعب المصري وإلى أي كتلة سياسية يختارها.يمكن للأحزاب أن تعيد ثقة الشعب فيها مرة أخرى من خلال العمل والتواجد في الشارع، وإيصال شعور للمواطنين بأن هناك من يحمل آلامها ويعبر عنها بشكل حقيقي داخل المجالس النيابية.الأسماء المتواجدة على الساحة قامات كبيرة، ونحن هنا في "مستقبل وطن" نستغل هذا بدمج أصحاب الخبرات والتى لها بصمة واضحة في عالم السياسة، مع الشباب المطلوب منه تحمل المستقبل والاستعداد له، وكلاهما يساعد الآخر، ويمثلان رسالة الحزب ورؤيته خلال الفترة القادمة.نحن لا نقول هذا جزافا، فدائما ما يقاس الحزب من ثلاث محاور، الأول هو المحور التنظيمي، والحزب ناجح في هذا المحور بشكل تام، فله مركز تنظيمي في كل مركز على مستوى الجمهورية، وعندنا ما يزيد على 200 مقر، أما المحور الثاني فهو الفعاليات التى ينظمها الحزب، والتى تتجاوز 50 فعالية في اليوم الواحد على مستوى المحافظات.المحور الثالث لقياس تأثير الحزب هو أداؤه في الشارع، والتى يؤديها الحزب بنجاح كبير، سواء عن طريق العمل الخدمي والعمل العام، وإقامة المعارض وحل مشاكل المواطنين، فهناك تجاوب كبير معهم، وهذه ثلاثة محاور قطع فيهم الحزب شوطا كبيرا، لذا نقول بشكل واضح إننا الحزب الأكثر تأثيرا في الشارع.كان المنتدى البرلماني له العديد من الأهداف، أولها صناعة الحالة الاجتماعية المتميزة بين النواب، كما أنه منتدى نقاشي، يثري في النواب الأفكار، خاصة الإبداعية، إضافة إلى التركيز علي بعض القضايا، خاصة التى يريد الحزب الخوض فيها، ولذلك عملنا ورش عمل في البرلمان للحديث عن بعض الموضوعات، منها الاقتصادية، ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة وملف التعليم من خلال استضافة وزير التعليم العالي، ثم الإصلاح التشريعي.في بداية كل انعقاد سيكون هناك منتدى برلماني للحزب.هذا اختيار أعضاء الأحزاب، وهم من سيقررون من هو الرئيس القادم لمستقبل وطن، كما أننا لا نريد تقسيم المجتمع المصري بين شباب وغير شباب.باب الحزب مفتوح لمن يريد أن ينضم، لكن فكرة الانضمام المشروط، وأن يرغب في شغل مقاعد معينة في الحزب، هذه فكرة مرفوضة، لكن باب الحزب فاتح ذراعيه لمن يريد الانضمام، ويتفق مع أيديولوجية الحزب، ويحمل فكرا وطنيا صادقا.الدكتور علي عبد العال شخصية محترمة، أدار البرلمان في وقت صعب، وأداره ضد عواصف ومؤامرات كانت تحاك ضد البرلمان، وله كامل الشكر والتقدير، وهو بمثابة الوالد، وآخر ما يلجأ إليه هو وسائل العقاب، وتحمل الكثير من المعارضة، إلا أنه يسير بالمجلس دون أي مشكلة.المعارضة هي من تشارك في بناء الوطن، من خلال المعارضة البناءة لا الهدامة، وإذا ما تحدثنا عن المعارضة داخل البرلمان، لا أستطيع أن أقول بأن هناك معالم حقيقية لها، وهناك بعض الصوت العالي، واعتراضات من أجل الاعتراض فقط أحيانا، لكن في النهاية لا يوجد شكل من أشكال المعارضة البناءة، التى نستطيع من خلالها أن نقول إنها تمثل المعارضة، لكن في المقابل، فإن كثيرا من النواب يقف بالمرصاد ضد أي ضرر يمكن أن يلحق بالمجلس والمواطن، كما أن الأغلبية الحاكمة في البرلمان ليس لها شكل واضح، نظرا للظروف التى وضع فيها البرلمان، فهو لم يأت في ظروف عادية، وإنما أتى في فترة كانت تحتاج إلى تشريعات سريعة.أتمنى من الاتجاهات المعارضة أن نرى تحالفا فيما بينها، ويكونوا ائتلافا داخل البرلمان، وأعتقد أن ذلك سيجعل صوتهم مسموعا، وسيكون عندهم القدرة في التأثير في أي قرار، كما أنه سيخلق حالة من التوازن داخل البرلمان.هذا أمر من اختصاص الهيئة البرلمانية للحزب، لكن هناك كثيرا من النقاط التى سيركز عليها الخزب خلال الفترة القادمة، على رأسها قانون المحليات، وهو مو أولويات الحزب، إضافة إلى بعض التعديلات على القوانين الاقتصادية التى تمس حياة المواطن، إضافة إلى تعديل ودراسة بعض القوانين التى تختص بالشباب والرياضة، لتشجيع الشباب.سنحاول تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال التعديلات التشريعية، بأن يلقي المستثمر، سواء الخارجي أو الداخلي، الحافز، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، فالنهضة الحقيقية لمصر لن تستحق إلا من خلال الاستثمار، كما سيكون هناك تعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في كيفية أن يكون هناك تشريعات للتسهيل على الشباب، في مسألة القروض والمشروعات الصغيرة، ليكون هناك ابتعاد بفكر الشباب من الوظيفة الحكومية للاستثمار الحقيقي.بسبب الاختلاف في الرؤى، نظرا لتشعب القانون بين الانتخابات والحكم المحلي والتقسيم الإداري، وحاليا الحزب يعد مشروع قانون للمحليات، نحاول أن نجمع عليه الآراء.من المتعارف عليه أن قانون الحكومة مقدم على القوانين التى يقدمها الأعضاء، وله الأولوية، ولذلك نرى أن الدور التشريعي للحكومة أكبر، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين المقدمة من الأعضاء تتم مناقشتها أيضا داخل المجلس.هذا أمر غير دستوري، فأي شخص تنطبق عليه شروط الترشح له الحق في أن يفعل ذلك، وأعتقد أن هذا يشابه ما قام به الإخوان بعمل عزل سياسي خلال فترة توليهم الحكم، وهذا غير عادل.هذا أمر ملك الشعب، والرؤية الشخصية لا تجدي فيها نفعا، فهو قرار جمعي، وسيأتي وقت ويكون لي رأي في هذا الموضوع.الحزب لم يتقدم بأي تعديلات على القانون، وليس هناك نية لتقديم تعديلات على القانون لدى مستقبل وطن وأي من أعضائه.النواب دائما ما يكونوا مشغولين بين الذهاب إلى الوزارات والدائرة الممثل عنها، لقضاء حوائجها، لكن في دور الانعقاد الحالى، بالتعاون بين الأحزاب وائتلاف دعم مصر، سيكون هناك تغيير في شكل القاعة، كما رأينا خلال الجلسات الأولى لهذا الدور، وسيستمر بإذن الله.أي شيء جديد في بدايته، يقابل برد فعل عكسي، لكن جرأة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعتبر نصف نجاح المنظومة، وسيكتمل نجاح منظومة التعليم الجديدة بعد أول تجربة له.قامة كبيرة واستطاع أن يحتوي الجميع، وأعطى الكثير للائتلاف، وهو من ابتعد بإرادته عن الائتلاف، ليستريح، وهذا حقه، والباب مفتوح أمامه للعودة في أى وقت.أبرز التحديات التى تقف أمامه، هو النجاح في إدارة العلاقة ما بين المجلس والحكومة، وصياغة أهم التشريعات خلال الفترة القادمة، ثم شكل القاعة الذي يليق باسم البرلمان المصري، بانتظام حضور النواب، وهو قادر على مواجهة كل تلك التحديات بما يملكه من حنكة سياسية.نعمل في ملف الرياضة على أكثر من محور، أولها المحور الرقابي، من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتأكد من تنفيذها، ثم المحور الثاني وهو التشريعي، إضافة إلى الزيارات الميدانية، ورابعا تمكين الشباب اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون هناك طمأنة للشباب، ومن الناحية المجتمعية من خلال إنقاذهم من الإدمان، ثم التمكين السياسي بإعداد الكوادر السياسية منهم.هناك بالفعل بعض المواد في القانون تحتاج لتعديل، لاسيما وأنها لم تقدم حلا لبعض القضايا، منها مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والاستثمار الرياضي وتوضيحه في القانون بشكل أكبر.بالفعل سنقف إلى جانبها وسنمد يدنا لاستمرار نجاحاتها، وتوفير الإمكانيات اللازمة في الأندية وصناعة نموذج البطل، وهذا يتأتى من خلال الاستثمار الرياضي واعتماد الأندية علي مواردها، نظرا لقلة موارد وزارة الشباب، التى توزع على جميع الأندية والمراكز بالمحافظات.كما أننا نحتاج لقانون يأمن استثمارات الأندية، وإدارة واعية قادرة على استغلال إمكانيات النادي، من خلال تأجير أسوار النادي وأكاديميات، إضافة إلى الإعلانات.