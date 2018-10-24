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شاهد.. تمارين رياضية للأطفال مرضى السكر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين البسيطة للأطفال أصحاب مرض السكر، شاركته فيها الإعلامية فرح طه.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأربعاء، إن سكر الأطفال أمر مهم ولابد من الانتباه لخطورته وكيفية التعامل معه.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية، ويساعد على استيعاب الأنسولين الذي يحتاجه الجسم.
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