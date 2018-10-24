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هند النعسانى تكشف أسباب تكريم المنظمة الإيطالية لـ أبو العينين.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن لجنة التحكيم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي «stella al merito sociale 2018» من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية قررت أن تهدى جائزتها لعام 2018 لرجل الأعمال محمد أبو العينين تقديرًا لدوره البارز فى العطاء الاجتماعى، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والتعايش والسلام بين الشعوب، والتزامه بتعزيز التراث الثقافى بين الشعوب ودعمه القوى للصداقة بين الشعبين المصرى والإيطالي.

وأضافت "النعسانى"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن محمد أبو العينين رجل عطاء من الطراز الأول له دور اجتماعى وخدمي كبير جدًا، إلى جانب جهوده فى المجالين الاقتصادى والثقافى الذى يمس الإنسانية والشعوب.

وتختار إيطاليا عددًا من الشخصيات المرموقة على مستوى العالم لتكريمهم اعترافا بدورهم الثقافي والاجتماعي والتضامن بين الشعوب، وتقديرًا لجهود هذه الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وأطلق محمد أبو العينين يده للعطاء في مصر للمحتاجين، ووفق هذا النهج أسس مؤسسته الاجتماعية وعلى مدى أكثر من 4 عقود تواصل العطاء، وكان للمؤسسة دور في تخفيف الآثار الاجتماعية والحوادث الكبرى في بناء قريتين بعد تعرضهما للسيول، كما قدم مساعدات لضحايا السيول وأسر ضحايا العبارة "السلام 98"، وضحايا زلزال 1992 وسقوط صخرة الدويقة.

وحصل كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين وزاهي حواس، على جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018، عن دورهما الاجتماعي والثقافي الفعال في المجتمع المصري.

ومحمد أبو العينين سياسي معروف ومرموق له يشغل منصب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ويعد أحد كبار رجال الأعمال في مصر.
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