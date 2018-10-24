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اقتصاد

الإسكان تعلن موعد سحب كراسات شروط حجز شقق الإعلان العاشر بـ8 مدن

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر الجارى، سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد، لحجز الوحدات السكنية (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدن "أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – السادات – الغردقة".

وقال "مدبولى" إنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ثم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق خلال الفترة من 7 نوفمبر المقبل حتى 14 نوفمبر، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15/11/2018 حتى 15/12/2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
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