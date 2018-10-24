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ديني

المفتي يستقبل وفدًا من مؤسسة بيرغهوف الألمانية لبحث التعاون في مواجهة التطرف

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
المفتي خلال استقبال
المفتي خلال استقبال الوفد الألماني
محمد شحتة
استقبل الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- وفدًا من مؤسسة "بيرغهوف" الألمانية برئاسة البروفيسور هانس غيسمان المدير التنفيذي بالمؤسسة، والسيدة سونيا نويفايلر رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد فراس خير الله ممثل المؤسسة في لبنان، والسيدة رضوى صلاح مديرة مشروع التعاون الإقليمي، لبحث أوجه تعزيز التعاون في مجال مواجهة التطرف.

وأكد المفتي خلال اللقاء على أن التعاون في مواجهة التطرف أمر بالغ الأهمية، خاصة أن التطرف لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها، ولكنه أصبح عابرًا للحدود ويجتاح العالم بأكمله.

واستعرض علام مجهودات دار الإفتاء في تفكيك الأفكار المتطرفة على كافة المستويات، منها الفضاء الإلكتروني الذي أصبحت الدار رائدة فيه؛ حيث بلغ عدد متابعي الصفحة الرئيسية للدار على موقع فيس بوك أكثر من 7 مليون و200 ألف متابع.

وأشار إلى أن الدار قامت بعدة جولات خارجية مهمة، كما عقدت مؤتمرًا دوليًّا حول "التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد في الخارج" من أجل إعدادهم لمواجهة التطرف، وتم تخريج دفعتين من أئمة بريطانيا مؤخرًا بعد تدريبهم في دار الإفتاء.

وأضاف أن الدار أصدرت مجلة Insight التي أُطلقت قبل سنوات للرد على مجلة "دابق"، و"رومية" ويصدرها تنظيم "داعش" الإرهابي باللغة الإنجليزية.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي والتعاون في مجال مكافحة التطرف لمؤسسة "بيرغهوف".

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة "بيرغهوف" بمجهودات دار الإفتاء المصرية وما تقوم به في الداخل والخارج من أجل نشر الوسطية والاعتدال وتفكيك الفكر المتطرف.

وعبر عن تطلعه لاستفادة المؤسسة من خبرات الدار وتجربتها الرائدة في هذا المجال والتعاون من أجل مواجهة خطر التطرف الذي بات يهدد الجميع.
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