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أخبار العالم

السعودية تنفي فرض عقوبات على البنوك المقاطعة لمؤتمر الاستثمار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، اليوم، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في العاصمة الرياض، مشيرًا إلى أن بلاده ملتزمة بربط عملتها بالدولار الأمريكي.

وقال الخليفي، في مقابلة مع فضائية "العربية"، إنه سيظل بوسع المؤسسات التي انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في المملكة.

وجدد التزام المملكة بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار، مضيفا أن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط.
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