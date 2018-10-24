تشكيل اللحنة الوطنية للعلوم البيولوجية بأكاديمية البحث العلمي

أصدر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بالأكاديمية، وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور عبد الفتاح منجد الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بجامعة بنها وذلك لمدة ثلاث سنوات.





ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها في مختلف المجالات العلمية.



