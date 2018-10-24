شاهد.. ذكريات محاربين الحرب العالمية الثانية في العلمين

عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، الأربعاء، لقطات من استعادة 6 من قدامى المحاربين البريطانيين ذكرياتهم مع الذباب والظمأ وقوة نيران المدفعية في بداية معركة العلمين، وذلك في منطقة العلمين بمصر.





وفي أواخر التسعينيات زار المحاربون المتطوعون أرض المعركة الصحراوية في الذكرى السادسة والسبعين لنصر الحلفاء الحاسم، الذي كان خطوة مهمة في الطريق نحو الهزيمة النهائية للقوات الالمانية والايطالية عام 1943.





وبدأت معركة العلمين عام 1942، في معركة شديدة، حيث تمكن هؤلاء المحاربين من العودة لزيارة ارض المعركة في العلمين هذا العام لتكفل الحكومة البريطانية بتكاليف الرحلة.