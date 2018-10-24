الموزة والفتة والجمبري في حياة فاروق وناصر والسادات.. طباخ الملك يتحدث

لم تستطع سنوات العمر أن تمحو تلك الذاكرة في وجدان الرجل، الذي تعلقت حكايات صباه بالملوك والزعماء، الطباخ الطاعن في السن يبدو من خلال تجاعيده وثقل الكلام على لسانه مخزنا لأسرار الملك فاروق ورؤساء مصر، فيما يتعلق بعشقهم للأكل المصري ووجباتهم المفضلة.



جلس علي محمد علي، أمام كاميرا إحدى الفضائيات مسترسلا في حديثه عن الملك فاروق، كاشفا عن جوانب إضافية في شخصية الرجل لا يعلمها عنه الشعب المصري، ولم يسردها التاريخ من قبل.



الفتة والضأن على مائدة فاروق

يقول الرجل إن "الملك فاروق كان مضيافا، لذلك كنا نكون على أتم الاستعداد يوميا في القصر؛ لتجهيز الطعام للملك فاروق"، مضيفا: "كان الملك فاروق محبا للحلويات والفاكهة بشكل كبير".



وتابع، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة": "كان بيحب الفتة والموزة واللحم الضأن والمخ، وكنا نطبخ يوميا لحوالي 70 فردا وهم من كبار رجال الدولة البشوات".



واستطرد: "كان بيفطر بيض بالبسطرمة، وكان بياكل فراخ محمرة وأرز بالخلطة على العشاء".



ناصر والسادات والجمبري

وقال: "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محبا للجمبري والكابوريا والسمك، وأكلت الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود كباب وكفتة وفطير".



وعن السادات، قال الطباخ الذي كان يعمل صبي طباخ وقتها: "طبخت للرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ عندما كان متواجدا في نادي اليخت برفقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأكِّلتهم سمك وجمبري وكابوريا".



4 جنيهات أجرا شهريا

وكشف الطباخ المسن، أنه كان يتقاضى وقت أيام الملك فاروق، 4 جنيهات شهرية، معقبا على ذلك بقوله: "كانوا يشتروا جاموسة وقتها".