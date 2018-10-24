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شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:57 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، لقطات من لحظة تكريم رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين، فى إيطاليا، وحصوله على جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.

وكان رئيس المنظمة الإيطالية أعلن أن لجنة التحكيم قررت تهدى جائزة نجمة العطاء الاجتماعية لأبو العينين تقديرًا لدوره البارز فى العطاء الاجتماعى وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب والتزامه بتعزيز التراث الثقافى بين الشعوب ودعمه القوى للصداقة بين الشعبين المصرى والإيطالى.

وتختار إيطاليا عددًا من الشخصيات على مستوى العالم للاعتراف بدورهم الثقافي والاجتماعي والتضامن بين الشعوب وتقديرًا لجهود هذه الشخصيات المؤثرة في المجتمع. 
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