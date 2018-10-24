شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، لقطات من لحظة تكريم رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين، فى إيطاليا، وحصوله على جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.





وكان رئيس المنظمة الإيطالية أعلن أن لجنة التحكيم قررت تهدى جائزة نجمة العطاء الاجتماعية لأبو العينين تقديرًا لدوره البارز فى العطاء الاجتماعى وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب والتزامه بتعزيز التراث الثقافى بين الشعوب ودعمه القوى للصداقة بين الشعبين المصرى والإيطالى.



