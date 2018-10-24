اجتماع مجلس إدارة الأهلي يحدد غدا موعد الجمعية العمومية

يعقد مجلس إدارة الأهلى اجتماعا مساء غد الخميس بحضور جميع أعضائه عدا جوهر نبيل رئيس بعثة فريق اليد، التى تشارك فى بطولة افريقيا بأبيدجان.



ومن المقرر أن يشهد الاجتماع اعتماد مزايدة الملابس التى حسمتها شركة إنجليزية لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، بجانب مزايدة الرعاية الأخيرة مقابل 520 مليون جنيه، ومن المقرر أن تدخل حسابات النادى 100 مليون جنيه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد توقيع العقود بشكل رسمى لمدة أربعة أعوام، ليصل إجمالى ما سيدخل حسابات القلعة الحمراء فى أسبوع ما يزيد على 151 مليون جنيه، عند احتساب غرامة تأخير فى خطاب الضمان وقدرت بمليون جنيه إضافية.



كما يحدد مجلس الإدارة فى جلسة الغد موعد الجمعية العمومية للنادى المقرر لها قبل نهاية شهر نوفمبر، كما ينص قانون الرياضة الجديد، بهدف اعتماد ميزانية العام المنقضى وتقرير المراقب والحساب الختامي.