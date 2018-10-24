زراعة 784 ألف فدان أرز في 6 محافظات.. 200 ألف طن إجمالي الكمية المستهدف تجميعها من قش الأرز.. وحملات توعية وإرشاد للحد من أزمة السحابة السوداء

زراعة 784 ألف فدان أرز في 6 محافظات الموسم الحالي

200 ألف طن إجمالي الكمية المستهدف تجميعها من قش الأرز

عقد 1427 ندوة إرشادية لشرح العائد الاقتصادي والبيئي لقش الأرز

حملات توعية وإرشاد للحد من أزمة السحابة السوداء

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول منظومة تدوير قش الأرز للموسم الحالي، على مستوى المحافظات الستة المنزرع بها المحصول.وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي ما تمت زراعته من محصول الأرز في الموسم الحالي حتى اليوم بلغ حوالي 784 ألفا و519 فدانا و15 قيراطا بمحافظات القليوبية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، لافتا إلى أن جملة ما تم حصاده على مستوى هذه المحافظات من المحصول بلغ حوالي 757 ألفا و747 فدانا، بنسبة تقدر بحوالي 97%.من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن إجمالى الكمية المستهدف تجميعها من قش الأرز هذا الموسم يصل إلى 200 ألف طن، تم الانتهاء من تجميع 185 ألفا و807 أطنان منها، من خلال 453 مركزا للتجميع في المحافظات الستة.وأضاف خليفة أنه تم إنشاء 10 مراكز بمحافظة القليوبية، و20 موقعا بمحافظة الغربية، و190 موقعا بمحافظة الشرقية، و162 بالدقهلية، و49 موقعا بكفر الشيخ، و22 موقعا بالبحيرة، لافتا إلى أنه تم غلق 7 مواقع بمحافظة الشرقية بعد بيع كمية القش الموجودة بها، الأمر الذي يعني أن قش الأرز تحول إلى سلعة لها قيمة اقتصادية مهمة.وأشار رئيس قطاع الإرشاد في تقريره، إلى أنه تم تكثيف أعمال الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، بأهمية تدوير قش الأرز، وشرح قيمة العائد الاقتصادي والبيئي له، حيث تم عقد حوالي 1427 ندوة إرشادية بمحافظات زراعة المحصول طوال الموسم.وأكد خليفة أن حملات التوعية والإرشاد ساهمت في الحد بشكل كبير من أزمة السحابة السوداء التي كانت تتأثر بها البلاد كل عام، لافتا إلى أن إجمالي عدد محاضر حرق قش الأرز تراجع هذا العام بشكل كبير، حيث بلغت 1195 محضرا، بينما بلغت العام الماضي في نفس التوقيت 9510 محاضر، وهو ما يؤكد جدوى الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.وأوضح رئيس القطاع أن إجمالي ما تم تنفيذه من كومات سمادية نتيجة تدوير القش من قبل الأهالي، بلغ حوالي 2766 كومة سمادية، تقدر بحوالي 8 آلاف و321 طنا.